Thiago Silva sul futuro: “Ho già preso la mia decisione, la renderò pubblica nei prossimi giorni”

Il Chelsea è stato sconfitto di misura in semifinale di FA Cup contro il Manchester City, decisiva la rete di Bernardo Silva all’84’. Nel post partita, Thiago Silva attualmente in scadenza con il club londinese è stato chiesto quale sarà il suo futuro e l’ex Milan ha risposto: “Lo saprete nei prossimi giorni. Non voglio dire nulla adesso dopo una sconfitta. Sono triste per il risultato, ma primo poi la notizia verrà fuori. Ho già preso la mia decisione, ma non è il momento di renderla pubblica”

foto: Instagram Thiago Silva