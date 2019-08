Thiago Silva: “Spero che Neymar possa restare al PSG”

La possibile dipartita di Neymar dal PSG è sicuramente l’affare che più sta dando clamore in questa sessione estiva di calciomercato. A riguardo è intervenuto anche Thiago Silva, suo connazionale nonché compagno di squadra, il quale ne ha auspicato la permanenza. Queste le parole del difensore ex-Milan a Sport: “Neymar è un giocatore chiave in questa squadra. Spero possa rimanere con noi perché è un giocatore indispensabile. Siamo più forti con lui. Ney può fare cose incredibili come Messi e Cristiano. Sono giocatori differenti da tutti gli altri. Se alla fine alla resterà? Non posso rispondere a questo, dovete chiederlo a lui. È una questione tra lui e il club. La mia sensazione è che potrebbe rimanere con noi. Noi, come compagni di squadra, dobbiamo lavorare e aspettare di vedere cosa deciderà“.

Foto: 360nobs