Thiago Silva: “Rinnovo? Ne stiamo parlando. L’intenzione, mia e del Chelsea, è quella di continuare insieme”

Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha parlato a ESPN, affermando come, a 28 anni, sia vicino al rinnovo con il club londinese.

Queste le parole del brasiliano: “Ne stiamo parlando, probabilmente succederà tutto nei prossimi giorni. La mia intenzione e quella della società è di continuare insieme. So che il club ha bisogno di me in questo momento. C’è un gruppo di giovani e io con la mia esperienza posso aiutare in questo processo di ricostruzione del club. Sono disposto a farlo, so che la mia responsabilità è molto grande”.

Foto: Instagram Thiago Silva