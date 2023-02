Thiago Silva: “Quando sono arrivato al Chelsea ho firmato per un anno. E adesso siamo al quarto”

Thiago Silva ha rinnovato con il Chelsea fino al 2024, prolungando di una stagione il suo contratto in scadenza. Dopo l’annuncio, Thiago Silva ha così parlato ai canali ufficiale dei Blues: “Quando ho firmato il mio primo contratto col Chelsea era solo di un anno. Adesso siamo già al quarto. Firmare per rimanere in questo club è qualcosa di davvero speciale”

foto: Instagram Thiago Silva