Thiago Silva: “Pulisic è fantastico. Loftus-Cheek farà bene al Milan”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Thiago Silva ha così parlato di due operazioni che vedono due suoi compagni di squadra al Chelsea, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek (già ufficiale) verso il Milan: “È un bravo ragazzo e un giocatore fantastico. Lo scorso anno non ha avuto grande possibiltà di giocare con noi. Non so se andrà al Milan al cento per cento, ma se dovesse andare farebbe sicuramente bene. Loftus-Cheek? Lui farà sicuramente bene. Le grandi squadre passano momenti così, ma poi tornano a essere grandi”.

foto: Instagram Thiago Silva