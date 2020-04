Thiago Silva: “Non so quando, ma un giorno vorrei tornare alla Fluminense”

Thiago Silva con ogni probabilità lascerà il PSG al termine della stagione. Il contratto del difensore brasiliano, infatti, è in scadenza e non sarà rinnovato. Attualmente rientrato in Brasile dopo lo scoppio della pandemia, l’ex-Milan ha spiegato che vorrebbe tornare un giorno a giocare alla Fluminense ai microfoni di SportTV: “In uno dei momenti più difficili della mia vita, Fluminense mi ha aperto le porte. Sono molto grato loro e, sinceramente, non so quando, ma sto pensando di tornare indietro e indossare di nuovo la loro maglia.” Thiago Silva si riferisce all’opportunità datagli dal club di Rio dopo che , nel 2005, aveva affrontato una tubercolosi che lo costrinse ad abbandonare la Dinamo Mosca e stare fermo ai box per oltre un anno.