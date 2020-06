Intervenuto durante una diretta Instagram, Thiago Silva – in scadenza con il Paris Saint-Germain – ha parlato del suo futuro: “Tutti conoscono l’affetto che provo per il Fluminense, avrò una gratitudine eterna per loro, ma ho ancora degli obiettivi da raggiungere in Europa e spero di poterli realizzare il prima possibile.”

Foto: MARCA