Thiago Silva: “Neymar criticato per cose che non c’entrano col calcio. Spero non perda la serenità”

Intervistato da Marca.com, il difensore centrale del Chelsea, capitano del Brasile, Thiago Silva, ha parlato di Neymar, della scelta di lasciare il calcio dopo i Mondiali 2022 e delle critiche che l’attaccante brasiliano è costretto sempre a subire.

Queste le sue parole: “E’ una situazione molto difficile. Anche se sappiamo di essere sotto pressione da tutte le parti, quella di Neymar è una pressione diversa, sembra mirata, personalizzata. Si dimenticano quello che ha fatto in campo. Neymar sa fare autocritica. Però non viene criticato per quello che fa in campo, ma per quello che fa al di fuori. Ha una critica feroce per cose che non c’entrano nulla con il calcio. Spero che non perda la sua gioia e la sua serenità perché è un ragazzo super speciale e si comporta bene”.

Foto: Instagram personale