Thiago Silva: “Nel calcio non si ottengono successi solo con tanti soldi. Senza un piano preciso le cose non andranno mai bene”

Thiago Silva, attuale difensore del Chelsea, ha rilasciato un’intervista ad As nella quale ha parlato del PSG, club dove è stato dal 2012 al 2020. Ecco le sue parole:

“Non si ottiene tutto solo perché hai tanti soldi, il calcio non funziona così. Se non hai un piano chiaro su quello che vuoi, le cose non andranno mai bene. Prima di tutto devi essere rispettato nel tuo Paese per essere rispettato all’estero e noi non lo abbiamo fatto, anzi. Abbiamo fatto il contrario perché volevamo essere amati all’estero, ma non abbiamo fatto niente per essere rispettati in patria”.

Foto: Instagram Chelsea