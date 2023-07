Thiago Silva: “Mi piacerebbe avere un giocatore come Dybala al Chelsea”

Thiago Silva, difensore brasiliano ex Milan e PSG, ora al Chelsea, ha parlato a Sky dalal griglia di partenza del GP di Formula Uno di Silverstone, dove ha incrociato il romanista Paulo Dybala e proprio di lui ha parlato.

Queste le sue parole: “È stato bello incontrare Dybala. Si parla di un suo arrivo al Chelsea? Non lo so, gli ho chiesto se è vero ma non mi ha detto nulla. Se mi piacerebbe averlo al Chelsea? Certo, è un fuoriclasse e sicuramente ci aiuterà tantissimo se dovesse arrivare” .

Foto: Instagram Chelsea