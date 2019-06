Thiago Silva incorona Messi: “Il miglior giocatore che io abbia mai visto”

In semifinale in Coppa America sarà sfida tra Brasile e Argentina. I verdeoro padroni di casa dovranno affrontare Messi e compagni. Thiago Silva, dal ritiro della Seleçao, ha speso parole molto importanti per il cinque volte Pallone d’Oro del Barcellona. “Non ho mai visto nessuno giocare come lui. Non ho mai visto Maradona, Zico, Pelè e alrti di cui si parla spesso, ma ho giocato con Ronaldo, Adriano e Seedorf, ma posso dire che Messi non ha eguali. Puoi studiarlo quanto vuoi ma non capirai mai che qualità ha e la differenza che può fare”.

Foto AS