Thiago Silva in scadenza con il Psg, l’agente confessa: “Milan? Tutto è possibile”

Thiago Silva è in scadenza di contratto con il Psg e – almeno per il momento – non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Ecco perché il difensore brasiliano potrebbe diventare un’ambita pedina a parametro zero, nonostante un’età non più giovanissima. Intanto, il suo agente Paulo Tonietto, è intervenuto ai microfoni di milannews.it in merito a un possibile ritorno in rossonero di Thiago Silva: “Milan? Nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo aspettare cosa accadrà a causa della pandemia. Lui ha una grande ammirazione per il club, sono stati gli anni che hanno segnato la sua carriera. Sa del grande affetto dei tifosi”.

Foto: Marca