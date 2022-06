Thiago Silva: “Il PSG vuole cedere Neymar? Magari venisse al Chelsea”

In queste settimane dalla Francia si è infittita la voce che vede il PSG che vorrebbe cedere Neymar.

A tal proposito, ha parlato Thiago Silva, difensore brasiliano del Chelsea, che invita il club londinese a provare a prendere il brasiliano, visto che è stato ceduto anche Lukaku.

Queste le parole dell’ex Milan: “Neymar in uscita dal PSG? Deve venire al Chelsea. Se succede sarà per il meglio. Al momento non so nulla ma spero che la cosa si realizzi, magari venisse da noi”.

I due giocatori hanno condiviso l’esperienza parigina dal 2017 al 2020.

