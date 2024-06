Thiago Silva: “Il Chelsea vuol dire tanto per me. Spero di tornarci un giorno con un altro ruolo”

Thiago Silva lascia il Chelsea e continuerà a giocare in Brasile, infatti è stato presentato come nuovo giocatore del Fluminense e in tale occasione ha parlato del suo futuro:

Ecco le sue parole riprese dal Mirror: “Il Chelsea significa molto per me. Sono venuto qui con l’intenzione di restare solo un anno e sono finiti quattro anni. Non solo per me, ma anche per la mia famiglia. I miei figli giocano per il Chelsea, quindi è motivo di grande orgoglio far parte della famiglia Chelsea, letteralmente perché i miei figli sono qui. Spero che continuino la loro carriera qui in questo club vittorioso di cui molti giocatori desiderano far parte”.