Thiago Silva: “Desidero tornare alla Fluminense, ma i miei figli non vogliono vivere in Brasile”

Thiago Silva, difensore del Chelsea con un passato al Milan, è stato intervistato da globoesporte. L’ex rossonero ha parlato di un suo sogno: “Desidero tornare alla Fluminense, ma i miei figli non vogliono vivere in Brasile. Quindi la situazione è un po’ complicata, ma abbiamo ancora un anno per pensarci” ha detto il difensore cresciuto nel settore giovanile della Fluminense, squadra che ha poi lasciato nel 2002.

Foto: Instagram Thiago Silva