Thiago Silva annuncia l’addio al Chelsea: “Tutto ha una fine. Spero di tornare in futuro”

Thiago Silva dà ufficialmente l’addio al Chelsea. Il difensore brasiliano ha annunciato che lascerà i Blues il prossimo 30 giugno, alla scadenza naturale del suo contratto, con un video pubblicato sui canali social del club londinese, nel quale dichiara quanto segue:

“Il Chelsea significa molto per me. Sono arrivato per rimanere solo un anno e invece sono stati quattro. I miei figli giocano per il Chelsea, è un grande orgoglio far parte di questa famiglia. Letteralmente. Spero continuino la loro carriera qui, in un club in cui ognuno vorrebbe essere. Nei miei quattro anni qui ho sempre dato tutto. Ma, sfortunatamente tutto ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Non significa che questa sia definitiva, lascio ancora aperta la porta, spero magari in un futuro prossimo di poter tornare, anche in un altro ruolo. L’amore che provo è indescrivibile, posso solo dire grazie. Ovviamente, quando ho iniziato qui, durante la pandemia, non c’erano tanti tifosi allo stadio ma tramite i social è iniziato qualcosa di davvero speciale. Già in condizioni normali è difficile dirsi addio, quando c’è un amore reciproco così lo è ancor di più”.

Foto: Instagram Thiago Silva