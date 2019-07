Thiago Motta: “Voglio vincere la Champions da allenatore con il Psg”

Nonostante abbia da poche settimane lasciato il Paris Saint-Germain, club nel quale ha militato da giocatore prima di diventare allenatore dell’Under 19, Thiago Motta spera ancora in un suo ritorno ai campioni di Francia. In un’intervista a L’Equipe, l’ex centrocampista azzurro ha dichiarato il suo obiettivo: “Con questo club ho vinto molti titoli da giocatore, la mia ambizione è vincerne altri da allenatore, compresa la Champions League. Voglio mettere in difficoltà Al-Khelaifi in modo che mi veda come un potenziale candidato ad allenare il Psg. La porta è ancora aperta, lavorerò per ottenere la licenza Uefa Pro in modo da poter allenare una prima squadra. Mi metterò in condizione di tornare un giorno”.

Foto Le Parisien