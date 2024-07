Thiago Motta: “Voglio una squadra orgogliosa. Obiettivi? Fare bene ogni partita”

Conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, come nuovo allenatore della Juventus.

Queste le sue parole: “Sono contento, felice e soddisfatto di fare l’allenatore di questo club storico come la Juventus. Ho la convinzione che oggi si possa aprire un ciclo interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, mi sono trovato in una struttura molto bella e con gente preparata. Ringrazio i tifosi e sono contento di essere qui”.

Come si immagina la sua Juve? “Voglio una squadra orgogliosa e felice insieme ai nostri tifosi”.

Gli obiettivi di questa stagione? “Sono arrivato nel momento giusto. Sono contento di essere qui in questo nuovo ciclo. Obiettivi? Dobbiamo prepararci bene e concentrarci al massimo per fare una buona preparazione”.

Sente la responsabilità di essere alla Juve? “Sono d’accordissimo bisogna vincere come in tutte le grandi squadre. È una bellissima responsabilità. Non cambierei il mio posto con nessuno e voglio trasmettere tutte le motivazioni che ho dentro. Voglio competere con chiunque”.

È pronto ad affrontare la pressione? “È stato un grande piacere la visita di John Elkan. È una grande responsabilità. Dobbiamo fare bene ogni partita”.

Foto: screen Juventus