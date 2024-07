Thiago Motta: “Obiettivi? Pensare a una gara per volta. Il gap con l’Inter? Il nostro pensiero è partire bene”

Conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, come nuovo allenatore della Juventus.

Queste le sue parole: “Sono contento, felice e soddisfatto di fare l’allenatore di questo club storico come la Juventus. Ho la convinzione che oggi si possa aprire un ciclo interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, mi sono trovato in una struttura molto bella e con gente preparata. Ringrazio i tifosi e sono contento di essere qui”.

Come si immagina la sua Juve? “Voglio una squadra orgogliosa e felice insieme ai nostri tifosi”.

Gli obiettivi di questa stagione? “Sono arrivato nel momento giusto. Sono contento di essere qui in questo nuovo ciclo. Obiettivi? Dobbiamo prepararci bene e concentrarci al massimo per fare una buona preparazione”.

Sente la responsabilità di essere alla Juve? “Sono d’accordissimo bisogna vincere come in tutte le grandi squadre. È una bellissima responsabilità. Non cambierei il mio posto con nessuno e voglio trasmettere tutte le motivazioni che ho dentro. Voglio competere con chiunque”.

È pronto ad affrontare la pressione? “È stato un grande piacere la visita di John Elkan. È una grande responsabilità. Dobbiamo fare bene ogni partita”.

Vlahovic: “La critica fa parte del nostro lavoro e va accettata. Vlahovic è un grande giocatore, ma il talento ha bisogno della squadra. Come altri giocatori sono convinto che grazie alla squadra faranno una grande stagione”.

Sono stato fortunato da giocatore aver lavorato con tanti allenatori che mi hanno insegnato tanto e che mi hanno trasmesso la passione per questo mestiere: ho preso qualcosa da tutti e ora vado avanti con le mie idee e sono convinto che con queste faremo molto bene”

Sul capitano: “Oggi abbiamo un grande capitano che è Danilo, ha bisogno di riposare ancora qualche giorno e arrivare al pieno della sua energia qui in ritiro: quando saremo tutti insieme valuteremo, ma sono contento di lui e spero che arrivi presto a darci una mano”

Su Yildiz: “Ho visto Yildiz due giorni fa, come tutti mi avevano già detto è un ragazzo fantastico: può fare qualsiasi ruolo, basta avere voglia e disponibilità, poi avendo quel talento i problemi non ci saranno in ogni zona del campo nella quale giocherà”

Sull’ambiente: “Ero convinto che la Juventus fosse un grande ambiente e sono felice di avere a disposizione le strutture migliori: poi speriamo di giocare il maggior numero di partite, l’obiettivo resta sempre quello di vincere e so di avere una bellissima responsabilità”

Su Miretti: “Miretti è un ottimo giocatore e può avere grandi margini di miglioramento, è concentrato sul lavoro e ieri non ha firmato solo un contratto, ma si è preso una bella responsabilità, quella di giocare in una grande squadra come la Juventus”

Su Chiesa? “Qua abbiamo solo giocatori forti e questo vale anche per lui”.

Vorrebbe tenere Soulè? “Oggi fa parte del gruppo e si sta allenando molto bene”.

Vi siete sentiti con Rabiot? “Da amico sarò molto contento se sarà felice altrove. Gli auguro il meglio”.

La Juve è piena di giocatori moderni? “La Juve è piena di giocatori moderni e l’ho visto. Ci sono pochi fenomeni nel calcio e dobbiamo essere tutti utili”.

Dove può giocare Douglas Luiz? “È un grande giocatore e abbiamo fatto un grande lavoro ad averlo con noi. È nazionale del Brasile e ha fatto una grande stagione con l’Aston Villa. È un giocatore completo che si adatterà al nostro gioco. Lo vedo a centrocampo sia alto che basso. In fase difensiva farà anche il difensore”.

Si è accorciato il distacco dall’Inter? “Il passato rimane lì e non dobbiamo pensarci. Adesso concentrazione totale, perchè dobbiamo essere pronti per quando ci saranno le partite. Koopmeiners? Non è un mio giocatore”.

Vista la stagione così lunga avete cambiato la preparazione? “È una stagione nuova per tutti. La preparazione non cambia, perchè dobbiamo essere pronti per la prima giornata”.

La Next Gen?: “Ci daranno una grande mano. Adzic è un giocatore molto interessante e sono molto contento di quello che ho visto. È un ragazzo che si sta allenando bene. Ha una buona forza fisica e tecnica, ma soprattutto mentalmente sta dimostrando di essere all’altezza. Dipende da lui. Abbiamo in casa un giocatore che può diventare importante”.

Foto: screen Juventus