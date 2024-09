Thiago Motta: “Vogliamo fare una grande prestazione. La nuova Champions? Ci saranno tanti avversari in più da studiare”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il PSV.

Queste le sue parole: “Grande orgoglio di iniziare questa competizione. Poi giochiamo in casa contro una buona squadra. Non vedo l’ora di iniziare la partita. Vogliamo fare una grande prestazione per portare il risultato dalla nostra parte”.

Domani ci saranno 12 esordienti: “Nel calcio conta tutto, l’esperienza, entusiasmo e voglia. Ad Empoli abbiamo fatto una buona prestazione senza ottenere il risultato che volevamo. Ora capitolo chiuso”.

Un giudizio sulla nuova Champions? “Il formato di prima mi piaceva tantissimo, ma anche questo qua. Affronteremo tante squadre diverse, però è ancora più bello e stimolante, perchè possiamo studiare e vedere tante cose diverse. Per il campionato non credo incida molto. Noi stiamo pensando solo alla partita di domani”.

Foto: Instagram Juventus