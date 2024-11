Thiago Motta: “Vlahovic non recupera per Lecce. Sarà una gara dura, loro vengono da una buona vittoria”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Lecce.

Queste le sue parole: “Vengono da una vittoria, quando si cambia allenatore è normale che venga portato qualcosa di nuovo e un po’ di entusiasmo. I giocatori che giocavano meno possono ripartire da zero e far vedere che possono partecipare. Si crea un ambiente con cose positive dentro la squadra, lo si è visto col Venezia. Hanno giocatori interessanti e l’allenatore dà tanto a livello di organizzazione, cercheranno di spingere e metterci in difficoltà. E’ una squadra che aspetta l’errore dell’avversario e prova a ripartire, sarà dura come sempre, noi penseremo al nostro dando il meglio e cercando di portare la gara dalla nostra parte”.

Quali sono i problemi difensivi e quelli offensivi della squadra?

“La verità è che lavoriamo ogni giorno su tutti gli aspetti del gioco sia difensivamente che offensivamente, ora vogliamo solo fare una grande prestazione col Lecce”.

Domani ci sarà un centravanti? “Vedremo chi giocherà dall’inizio e chi dovrà aiutare la squadra a partita in corso. Ora siamo focalizzati solo su domani, poi penseremo alle altre. Il Lecce sarà una partita complicata come tutte quelle in Serie A, noi dobbiamo fare una grande prestazione per portare il risultato dalla nostra parte”.

Come sta Dusan Vlahovic? “Dusan non è disponibile. Che sia lui o un altro, tutti sono interessati e hanno voglia di giocare, di fare quello che amano fare. In questo momento Dusan come tanti altri non sono disponibili”.

Gli infortuni sono un problema generale… “Tutte le squadre li hanno, ma come ho detto la mia opinione è che le cose non cambieranno. Io sono solo concentrato su chi è disponibile oggi aspettando il recupero nel più breve tempo possibile degli infortunati”.

Che momento sta vivendo Fagioli? “Come tutti gli altri deve lavorare ogni giorno per partecipare e fare la differenza. Vediamo domani se inizierà o se entrerà durante la gara per aiutare i suoi compagni in campo”.

In vista del mercato, basterà un difensore o serve anche un attaccante?

“C’è sempre molta sintonia con la società sul mercato, ma penso solo al Lecce e non guardo assolutamente al mercato”.

La preoccupa l’indisponibilità di Vlahovic vista la mancanza di alternative?

“Dobbiamo affrontarla dando qualcosa in più tutti, io per primo. Dusan e altri non ci saranno, quando saranno disponibili cercheremo di metterli nelle condizioni di aiutare la squadra”.

Foto: sito Juventus