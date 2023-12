Thiago Motta: “Vittoria straordinaria. Grande soddisfazione. La dedichiamo a Mihajlovic”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la grande vittoria sulla Roma.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto una buonissima prestazione, poi alla fine noi viviamo tutte le partite in questo modo al massimo. I ragazzi sono stati bravi a gestire la partita, stare uniti, difendere, compattarsi e alla fine abbiamo fatto una buonissima prestazione in tutti i sensi. Non era facile stasera, noi abbiamo cercato di fare il nostro al massimo. Dal primo giorno di lavoro si sono presentati con l’idea di crescere, migliorarsi e fare prestazioni come quella di oggi. E’ una soddisfazione enorme battere la Roma in casa, i ragazzi sono consapevoli che c’è una solo strada per arrivare a questi risultati. Oggi c’era un qualcosa di speciale, la vittoria per Sinisa e sono sicuro che ci stava guardando”.

Si continua a sognare?“Abbiamo il dovere di presentarci già domani per prepararci per la partita di mercoledì”

Foto: twitter Bologna