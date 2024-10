Thiago Motta: “Vittoria meritata, non è facile segnare a una squadra così chiusa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio: “Continueremo a lavorare su tutto. Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa molto bene, non è stato facile. Certe volte i ragazzi sono stati un po’ frenetici: meglio creare un’occasione che crearne cinque per niente. Il gol è arrivato al momento giusto ma non è facile segnare a una squadra così. Vittoria meritata”

Sui pochi tiri dalla distanza: “Fatto nel modo giusto può essere molto importante. Il cross che ha portato al gol possiamo farlo contro tutte le squadre, è pericolosissimo”.

Infine su Cambiaso:“Sta diventando un giocatore importante per la Juventus e per la Nazionale, da quinto, terzino e centrocampista. È un giocatore completo ma ha ancora molto da migliorare. Deve essere equilibrato nel fisico e nella testa, è un grande professionista”.

