Thiago Motta: “Vittoria meritata. Abbiamo gestito bene le energie, una partita solida e concreta”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Torino nel derby della Mole: “E’ sempre importante giocare con grande equilibrio, abbiamo fatto un’ottima prestazione portando tre punti importanti. Sono contento della prestazione e del risultato, ringrazio anche il nostro pubblico che ci ha dato tanto stasera. Ringrazio i giocatori, non era facile alla terza partita in una settimana. Abbiamo gestito bene le energie, una partita solida e concreta. Abbiamo sicuramente meritato la vittoria”.

Sta segnando con continuità Weah e Yildiz sta migliorando tantissimo.

“Possono ancora migliorare tantissimo, sono molto contento per il gol di Yildiz perché dobbiamo insistere nell’attacco dell’area di rigore. Weah è abituato a farlo, hanno fatto un’ottima partita con Vlahovic e Koopmeiners”.

Come mai Yildiz e Conceiçao partono insieme in Champions e non in campionato?

“Casuale, vedo loro e Weah molto bene che sta attraversando un grande momento. Conceiçao ha aiutato tantissimo a partita in corso, dobbiamo essere a livello durante tutta la gara perché può succedere di tutto. Delle volte abbiamo bisogno di un qualcosa in più nel secondo tempo e lo possiamo avere alternando i tre. E’ un’arma in più che abbiamo ma possono giocare anche insieme”.

Chi può giocare centravanti al posto di Vlahovic in caso di assenza?

“Lo spiegherò al momento, dipende dalla partita e dal momento. Difficile dire un nome, anzi è impossibile”.

Foto: sito Juve