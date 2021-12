Thiago Motta: “Vittoria importantissima. Non mi sento in pericolo ma nel girone di ritorno servono più punti”

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato a Dazn, dopo la vittoria in casa del Napoli.

Queste le sue parole: “Durante la partita la viviamo tutti al massimo. Alla fine un abbraccio perché siamo uno staff, lavoriamo insieme stiamo facendo un lavoro con professionalità e impegno. Cerchiamo di aiutare i ragazzi a rendere nel migliore dei modi”.

Sulla partita: “Sapevamo che il Napoli cerca di allargare con un terzino e con un esterno d’attacco, quindi se siamo troppo bassi diventa difficile difendere. Abbiamo cercato di difendere il più alto possibile”.

Sul girone di andata: “Sono contento del percorso. Dall’inizio abbiamo lavorato molto con questi ragazzi e siamo in linea con l’obiettivo della società e con il valore della squadra. Abbiamo fatto bene nel girone d’andata, mentre in altri momenti meno bene. Al momento saremmo anche salvi. Succede, lottiamo per la salvezza e sono convinto che nel girone di ritorno faremo ancora meglio”.

Sul futuro: “Non mi sono sentito in pericolo. Le voci non mi interessano. Io ho pensato a questa partita, preparata al meglio insieme ai giocatori. Da oggi penso al Verona in casa, partita complicata per noi. Il nostro lavoro è così ed è per quello che ci piace. Ogni giorno con il mio staff e con i giocatori, che oggi hanno fatto una grandissima partita”.

Foto: Twitter Spezia