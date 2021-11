Thiago Motta: “Vittoria importante, i ragazzi se la meritano. Ringrazio i tifosi per lo striscione”

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ai microfoni di DAZN, ha parlato così dopo il successo di misura ai danni del Torino di Juric: “Abbiamo fatto una grandissima prestazione. E’ una vittoria importante per noi. Io sono sempre stato positivo e ringrazio i tifosi per lo striscione che mi hanno dedicato. I miei ragazzi si meritano un successo come questo. Il gol di Sala? Sono contento per lui, è sempre disponibile e ha fatto una bella partita oltre che un bel gol. Vittoria che ripeto molto importante, conta non aver preso gol ma soprattutto aver portato a casa i tre punti. Adesso dobbiamo riposare e poi penseremo una partita per volta. Dovremo giocare contro l’Atalanta e sarà difficile”.