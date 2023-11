Thiago Motta: “Vittoria importante e di assoluto valore. Calafiori? Fortunati ad averlo. Può essere utile anche per la Nazionale”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky dopo il successo sul Torino.

Queste le sue parole: “Per uscire dalla pressione del Torino, dovevamo fare movimento, portare palla e iniziare la giocata da dietro. Così si aprono gli spazi e nell’1-0 abbiamo attaccato gli spazi nel momento giusto, cercando di metterli in difficoltà. Abbiamo fatto un bellissimo gol, dopo si è sbloccato un po’ il match, ma sapevamo che non sarebbe stato facile giocare contro il Torino”.

Pensate all’Europa oppure questo rischia di distogliervi dall’obiettivo? “Abbiamo fatto una partita importante sotto tanti aspetti contro una squadra complicata da affrontare. La prossima sarà altrettanto complicata, ora dovremo riposare e pensare ad a giocare quella nello stesso modo”.

Su Fabbian: “Avevo bisogno delle sue caratteristiche. Oltre alla forza fisica, visto che è un grande atleta, ha delle caratteristiche che erano molto importanti per aprire spazi per altri o arrivare a creare situazioni come quella del gol”.

Calafiori può diventare un grande centrale? “Oggi ha finito da terzino che lo fa molto bene, ma ha fatto molto molto bene il centrale, aiutando con grande coraggio e comandando da dietro. Non è semplice per un ragazzo giovane, ma ha una grande fiducia in se stesso e la trasmette ai compagni. Abbiamo la fortuna di avere un giocatore importante, ha margini di miglioramento, ma se continuerà così diventerà sicuramente un giocatore importante per il Bologna e spero anche qualcosa in più, magari per la nostra Nazionale. Si sta esaltando, sta mostrando tutte le sue potenzialità, ma è fantastico, un bravo ragazzo, un professionista. Se lo merita, abbiamo la fortuna di averlo in squadra”.

Foto: Instagram Bologna