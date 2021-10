Thiago Motta: “Vittoria importante contro una diretta concorrente. Avrei applaudito i ragazzi anche in caso di pareggio”

Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato dopo il 2-1 in rimonta nello scontro diretto con la Salernitana.

Queste le sue parole: “Voglio fare una premessa: avrei fatto i complimenti ai ragazzi anche se non fossimo riusciti a ribaltare il risultato. Non ho avvertito pressione nè tensione, siamo perfettamente consapevoli del tipo di campionato che dobbiamo fare e delle difficoltà che incontreremo. Ho visto uno Spezia battagliero, andato in svantaggio immeritatamente e sfortunato in occasione della traversa sullo 0-0. Abbiamo attaccato, non ci siamo disuniti e siamo riusciti a recuperare anche grazie all’ingresso in campo di forze fresche. E’ vero che c’erano tante assenze, ma non ci siamo aggrappati a nessun tipo di alibi perchè ci fidiamo di tutti i giocatori che compongono la rosa. Sono orgoglioso di loro, era assolutamente necessario vincere la prima gara casalinga dopo tre sconfitte di fila. La Salernitana era un avversario duro, una diretta concorrente, era chiaro che si potevano incontrare delle difficoltà. Ma abbiamo rialzato la testa, con orgoglio e carattere, pur con Gyasi schierato terzino e altri calciatori che si sono adattati per necessità”.