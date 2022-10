Thiago Motta: “Vincere è sempre importante. Ora serve continuità in campionato”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato a Mediaset il successo sul Cagliari in Coppa Italia.

Queste le sue dichiarazioni: “È sempre importante vincere anche in Coppa Italia. Siamo qualificati e l’obiettivo è stato raggiunto. Dobbiamo dare continuità ai risultati in campionato. Anche se non abbiamo stravinto, può far pensare che la partita non sia stata interessante. Io non la vedo così. La partita è stata molto interessante, abbiamo sofferto insieme. Adesso diamo continuità al primo tempo con la Samp e alla gara con il Napoli. Abbiamo due giorni per pensare al Lecce”

Cambi all’intervallo? Arnautovic?

“Erano previsti per averli a disposizione con il Lecce. Sono sodisfatto della squadra perché non era facile vincere. Si pensa che il Cagliari era semplice perché gioca in Serie B ma non lo era. Abbiamo dimostrato, dobbiamo fare continuità. Recuperare chi ha giocato oggi e allenarci verso il Lecce”.

Miglioare la fase d’attacco: “Sicuramente è questa l’idea. Prima avevamo solo Arnautovic come riferimento offensivo, ora c’è anche Barrow che tira molto bene da fuori. L’obiettivo è riempire l’area con tanti giocatori. È la nostra idea ed è migliorabile”.

Foto: twitter Spezia