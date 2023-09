Thiago Motta vince il premio Nereo Rocco: “E’ merito del Bologna, dello staff e dei calciatori”

Thiago Motta ha vinto il premio Nereo Rocco. Il tecnico del Bologna è stato premiato a Coverciano.

Queste le sue parole in merito: “Vincere un premio individuale non sarebbe possibile senza un gran lavoro di squadra. Quindi ringrazio il mio staff e tutte le persone del Bologna che lavorano per la crescita quotidiana della squadra e quindi anche la mia. Ringrazio anche la scuola allenatori di Coverciano dove mi sono formato, e in particolare una persona come Renzo Ulivieri che è mi è stato di grande aiuto nella transizione da calciatore ad allenatore. E per ultimo ringrazio i miei calciatori, è merito loro se oggi sono qui a ricevere questo premio”.

Foto: Instagram Bologna