Thiago Motta: “Urbanski può giocare anche esterno”

Durante la conferenza stampa, Thiago Motta ha parlato dell’impiego di Kacper Urbanski sulle corsie laterali: “Può giocare esterno anche se non è il suo ruolo di base, sarà sempre usato dove merita, so che all’interno può rendere di più, ma anche all’esterno sa dove muoversi, sta crescendo molto, ha giocato quanto meritava. A San Siro contro l’Inter, ha fatto più di 16 kilometri, sempre in movimento, con grande lucidità. Lui ce l’ha al di là dell’ottima tecnica e della qualità mentale. Ha un futuro promettente davanti, dipenderà solo da lui nel meritarsi che deve giocare”.

Foto: Instagram Bologna