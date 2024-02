Thiago Motta: “Sull’Europa sono molto contento, soprattutto per il presidente perché se lo merita.Ecco come sta Calafiori”

il tecnico del Bologna Thiago Motta ha appena terminato di rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in seguito al convincente successo casalingo con il Lecce. Di seguito le sue parole:

8 gol in 8 giorni e due vittorie in casa consecutive. E’ stata una delle migliori prestazioni del campionato quella odierna? Odgaard? Cosa si è fatto calafiori? QCosa significa per voi questo entusiasmo?

“Vediamo. Non so se sia stata la prestazione migliore, ma il risultato è molto importante come è stato quello contro il Sassuolo. Oggi anche i subentranti hanno mantenuto il livello. Calafiori ha preso un colpo, inizialmente pensava di poter continuare poi invece abbiamo dovuto giocare qualche minuto in dieci. Sull’Europa sono molto contento, soprattutto per il Presidente perché se lo merita.”

Spalletti deve ringraziarla perchè Calafiori è pronto per la Nazionale ma anche Fabbian è cresciuto tanto…

“Si, su Riccardo non mi ripeto. Fabbian da quando è arrivato è migliorato tantissimo nonostante avesse già grandi qualità. Anche lui è un ragazzo molto generoso: corre, difende, attacca e aiuta gli altri… Noi abbiamo un gioco collettivo e abbiamo bisogno di questo approccio.”

Rispetto alla partita del Via del Mare, oggi è il Bologna che è cresciuto o è un demerito del Lecce?

“Non credo che il Lecce abbia demeritato. Quella del Via del Mare è stata una partita strana, tra l’altro vedo che dopo quell’episodio gli arbitri fischiano prima della fine del recupero. Oggi è contato tanto anche il fattore campo e il buon momento che stiamo vivendo.”

Foto: Twitter Bologna