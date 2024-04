Thiago Motta su Calafiori: “Come difensore centrale è a un livello sopra la media”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato di Riccardo Calafiori dopo la vittoria per 3-0 contro la Salernitana: “Non faccio paragoni perché non credo lo possano aiutare. Lui è in grande forma, così come i suoi compagni. Lo dico un’altra volta, un ragazzo come lui può giocare in tanti ruoli ma la mia opizione personale è che nel ruolo di difensore centrale oggi Calafiori è a un livello sopra la media. Ha tutto: forza fisica, uno contro uno, gioca in anticipo e palla al piede. Oggi insieme a Lucumì ha fatto una partita fantastica. Il tutto, come ho già detto, è merito suo”.

Foto: Instagram Calafiori