Thiago Motta: “Stankovic un grande uomo, gli auguro il meglio. Ma sabato il Bologna deve vincere”

Due grandi amici, nonché due ex grandi calciatori e compagni squadra nell’Inter di qualche tempo fa. Adesso il destino calcistico li ha fatti nuovamente incontrare ma stavolta da avversari ed entrambi nelle vesti di allenatori. Bologna-Sampdoria non è soltanto la sfida tra due squadre che hanno ambizioni di salvezza e dunque bisognose di vincere, ma anche tra Thiago Motta e Dejan Stankovic, fresco tecnico blucerchiato dopo l’esonero di Marco Giampaolo. Proprio il tecnico rossoblù, in conferenza stampa, ha avuto solo parole di elogio e stima verso l’ex compagno di squadra: “Un grande uomo e un grande giocatore. Gli auguro il meglio ma il Bologna è concentrato su se stesso e su quello che c’è da fare per vincere la partita di sabato”. Sulla partita poi: “Affrontiamo la settimana con impegno, pensando alla prossima partita. Reagiamo alla partita con il lavoro. Parliamo tutti i giorni di quello che dobbiamo migliorare, è una cosa che facciamo nel quotidiano. Sono qua per risolvere tutti i problemi che esistono è il mio lavoro, cerco di farlo tutti i giorni con impegno e professionalità, oggi ci siamo allenati bene, domani ci prepareremo per la Samp. Bisogna dare il meglio tutti i giorni”. Thiago Motta dovrà fare a meno di Barrow, come dichiarato da lui stesso: “Barrow è indisponibile”.

Foto: sito Bologna