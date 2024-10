Thiago Motta: “Siamo una squadra umile, in grande crescita. McKennie ha recuperato”

In casa Juventus è già vigilia di Champions, con i bianconeri che domani sera ospitano lo Stoccarda.

In conferenza stampa ha parlato il tecnico Thiago Motta che ha analizzato i temi della gara.

Queste le sue parole: “Mi aspetto una gara completa. Lo Stoccarda una squadra che pressa molto bene. spesso con un esterno che va a costruire una linea di 5 giocatori. Una squadra che mi piace. Sarà una bella partita da giocare, anche per competere su chi vorrà maggiormente il possesso del gioco”.

Lipsia è stata la svolta? “Ho vissuto un momento bellissimo. Nelle difficoltà abbiamo lottato insieme, anche in panchina ho visto un’energia positiva. Siamo venuti fuori dalla difficoltà. Una vittoria meritata. Molto bella”.

Come deve migliorare questa Juve? “In tutto. Si può sempre migliorare. Serve per tutti anche per voi. Noi siamo umili. Siamo una squadra che cresce e che si allena bene. Dobbiamo affrontare al massimo la sfida di domani”.

Una vittoria vuol dire già qualificazione: “No, non pensiamo al fatto che con 9 punti, secondo gli algoritmi, siamo già qualificati per la fase play-off. Abbiamo recuperato McKennie, Conceicao tornerà dopo la squalifica in campionato. Non abbiamo recuperato Nico e Koopmeiners, né gli altri”.

Sullo Stoccarda: “Nella prima partita di Champions a Madrid meritavano la vittoria: alla fine hanno preso due gol, ma hanno giocato molto bene. Contro il Bayern il primo tempo è stato molto equilibrato, contro una squadra molto forte che pressa a tutto campo. Lo Stoccarda si sente molto a suo agio quando ha la palla e nell’ultima gara non sempre c’è riuscita. Siamo pronti a fare la nostra partita, troveremo di fronte una squadra che gioca molto bene a calcio”.

Foto: sito Juventus