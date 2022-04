Thiago Motta: “Siamo orgogliosi per la partita. La Lazio ha vinto con due gol irregolari”

Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. Parole contro alcuni episodi arbitrali che avrebbero favorito i biancocelesti.

Queste le sue parole: “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in campo contro una buonissima squadra, ma va detto che il secondo e il terzo gol della Lazio sono irregolari. Nel momento in cui siamo non possiamo commettere questi errori, sul terzo gol c’era fallo netto di Milinkovic. Anche alla fine ho un dubbio sul gol di Acerbi che forse era fuorigioco. Detto tutto questo, abbiamo fatto una buona partita e continuiamo così”.

Sulla salvezza: “Il mio sollievo è vedere la squadra lottare in campo anche con episodi a favore della Lazio. Siamo stati in partita fino alla fine e dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo continuare così. Quota salvezza? Non dobbiamo pensarci. Oggi è stata una partita dura ma bella da giocare, abbiamo tenuto fino alla fine con episodi a favore dell’avversario, non è facile soprattutto contro una buona squadra come la Lazio, che palleggia e cerca sempre di attaccare. Abbiamo difeso molto bene, alla fine siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Gli episodi alla fine sono dettagli che contano, ma noi siamo rimasti in partita fino alla fine”.

Foto: Twitter Spezia