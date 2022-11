Thiago Motta: “Settimana importante, quando la squadra funziona i singoli emergono”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato a Sky dopo il succeso di Monza.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un’ottima settimana, ci siamo allenati nel modo giusto e alla fine abbiamo raccolto i frutti. Con la settimana che abbiamo fatto, abbiamo dimostrato nella difficoltà di ribaltare la partita e portare i tre punti a casa”.

Sulla rosa: “Alla fine abbiamo dei giocatori forti che hanno potenzialità enormi. Che quando giocano così insieme sono capaci di fare delle prestazioni come oggi. Quando la squadra funziona, i singoli emergono perché gli undici che hanno iniziato hanno fatto molto bene ma chi è subentrato hanno migliorato il livello. Il fatto di Orsolini, entrare in partita e difendere basso ma poi ha fatto una corsa straordinaria guadagnando in velocità l’avversario facendo gol. Queste sono le caratteristiche di Riccardo Orsolini”.

Foto: sito Bologna