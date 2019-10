Thiago Motta: “Schöne? Compatibile. Faremo una grande gara contro il Brescia, squadra al top”

“Ho iniziato a conoscere la mia nuova squadra e ho grandi sensazioni in merito. Faremo una gran partita, non ho dubbi su questo”: ha parlato così, nella sua prima conferenza pre-gara, il neo allenatore del Genoa, Thiago Motta. L’ex azzurro ha raccontato: “Gli allenamenti che stiamo facendo sono bellissimi dal punto di vista dell’intensità fisica. Dobbiamo fare una grande prestazione per noi e per i nostri tifosi”.

Su Schöne: “Sia lui che Radovanovic sono certamente compatibili con la mia idea di calcio. Non conta poi tanto se giocheremo con la difesa a 3 o a 4, ma di come andremo ad interpretare la gara e delle idee che metteremo in campo”.

Foto: Facebook Genoa