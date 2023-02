Thiago Motta ritrova Orsolini per l’Inter, terapie per Arnautovic: il report del Bologna

Prosegue la preparazione del Bologna in vista della sfida contro l’Inter di domenica. Thiago Motta recupera Orsolini, come si legge nel comunicato ufficiale dei rossoblù: “Oggi i ragazzi di Motta hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche. Riccardo Orsolini si è allenato regolarmente, lavoro differenziato per Kevin Bonifazi e Joshua Zirkzee, terapie per Marko Arnautovic”.

Foto: Instagram Bologna