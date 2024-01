Thiago Motta: “Rinnovo? Non è il momento di parlarne. Ma penso solo al Bologna”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo la sconfitta ai rigori con la Fiorentina e l’eliminazione dalla Coppa Italia è intervenuto al microfono di Mediaset: “Adesso dobbiamo rialzarci subito e continuare con questo spirito. I ragazzi hanno fatto una bella prestazione contro una grande squadra, ora pensiamo alla prossima contro il Cagliari”.

Sul rinnovo: “Non è il momento di rispondere a una domanda così. La rispetto, ma non è il momento. Io penso solo al Bologna e non ho risposto alla domanda perché non è il momento dopo una sconfitta, ma non sto pensando ad altro che al Bologna”.

Poi ha proseguito: “Stasera è mancato il nostro gol dopo una bella partita, ma il calcio è così. Ora digeriamo la sconfitta e torniamo a lavorare da domani per preparare la partita contro il Cagliari”.

Infine, sul segreto del Bologna: “Il segreto è il lavoro. Dal primo giorno di ritiro i ragazzi hanno lavorato sempre molto bene, con grande impegno e spirito di collaborazione. Ora siamo a metà stagione e sicuramente la sconfitta di oggi fa male, né a me né ai ragazzi piace perdere. Ora testa alla prossima”.

Foto: instagram Bologna