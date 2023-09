Thiago Motta: “Rinnovo? Io sono già felice, stiamo dialogando con i giusti tempi”

In occasione della conferenza stampa di presentazione della gara contro l’Hellas Verona, il tecnico del Bologna Thiago Motta si è espresso così: “Mi aspetto il Bologna di sempre, che sa cosa vuol fare in campo, che porti avanti le sue idee per tutti i 90 minuti di gioco. Per ottenere un buon risultato dobbiamo fare una buona prestazione. Abbiamo lavorato bene, anche con chi è stato in nazionale. Abbiamo in squadra granndi professionisti che sanno cosa devono fare per affrontare al meglio una partita importante contro il Verona. Freuler sta bene come tutti gli altri ad eccezione di Saelemaekers. In questo caso parliamo di un giocatore di grande livello, un grande professionista. Rinnovo? Io sono già felice. Sul rinnovo stiamo dialogando, andiamo avanti con i giusti tempi e oggi l’importante è concentrarci sulla partita con il Verona. Orsolini l’ho visto bene, molto felice. Difendere la maglia della propria nazionale è importante per tutti e quello fatto da Orsolini è un passo importante“.

Foto: Instagram Bologna