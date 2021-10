Thiago Motta: “Recuperiamo solo Bastoni. Con le vittorie si lavora con più tranquillità”

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria:

Con i tre punti di sabato la squadra ha guadagnato entusiasmo: come l’hai vista in settimana?

“Con le vittorie si lavora con più tranquillità, ma è il nostro lavoro e tutte le settimane le affrontiamo nello stesso modo imparando dagli errori che abbiamo fatto. Subito dopo la partita pensavamo alla Sampdoria”.

Chi rientra oltre Bastoni?

“Saremo i soliti dell’ultima, recuperiamo Bastoni che può essere di grande aiuto in questo momento”.

La Sampdoria non va sottovalutata anche se è in crisi.

“Chi è in crisi? (Ride, ndr). Siamo tutti in difficoltà, io li vedo come una grande squadra con un grande allenatore. Domani sarà difficilissima e lo sappiamo. Sta a noi cercare di fare le cose che sappiamo fare e che abbiamo provato e che dall’inizio io ripeto. Giocare come squadra, difendersi insieme”.

Torna a Marassi, che emozioni proverà?

“Sarò come sempre. La Sampdoria la rispetto enormemente, e loro mi rispettano. Si meritano rispetto e anche io penso di meritare lo stesso rispetto. Ognuno vuole vincere, ma sempre con rispetto”.

