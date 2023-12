Thiago Motta: “Ragazzi fantastici. Europa? Non siamo neanche a metà campionato, inutile fare ipotesi adesso”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il preziosissimo successo ai danni dell’Atalanta, che vale il quarto posto in solitaria: “Abbiamo trovato una grande squadra del nostro campionato, l’Atalanta è una squadra forte, gioca da 7-8 anni in Europa e compete con Inter, Juventus e Napoli. Ha fisicità e tecnica, è una squadra completa. La nostra è stata una settimana fantastica con le vittoria contro Roma, Inter e Atalanta. Questi ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo con uno spirito fantastico. Vincere oggi era molto molto difficile, hanno fatto tutti bene. Abbiamo concesso qualche ripartenza a Lookman, ma fino all’ultimo ci abbiamo creduto e abbiamo lottato. Abbiamo vinto meritatamente per lo spirito. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono stati fantastici”.

Sul discorso Europa glissa: “Il presente dice che abbiamo fatto tre grandi partite, adesso dobbiamo riposare e recuperare. Pensiamo solo all’Udinese, non siamo neanche a metà compionato ed è inutile fare delle ipotesi adesso. Testa al Natale e all’Udinese, il resto conta poco”.

Foto: Twitter Serie A