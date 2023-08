Thiago Motta: “Questa è la strada giusta, continueremo a lavorare sapendo che ci manca qualcosa”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-0 contro il Milan: “La reazione nella ripresa è stata positiva, l’importante è creare. Abbiamo giocatori che hanno questa capacità, è stata una partita difficile. Normale perché abbiamo affrontato una buonissima squadra, ma sono soddisfatto della mia”.

Poi ha proseguito parlando del mercato: “Oggi abbiamo trovato una delle favorite per lo scudetto e fare bene in Europa, con mezzi diversi dai nostri. Nei primi venti minuti è stato difficile perché hanno segnato. Il Milan ha individualità incredibili ma siamo stati in partita fino alla fine. Continueremo a lavorare con la consapevolezza che ci manca qualcosa, ma questa è la strada giusta. La partita è stata ottima. Se manca un po’ di qualità davanti? Mettere in difficoltà una squadra come il Milan non è facile. Ndoye ha l’uno contro uno, dobbiamo averlo anche con Orsolini che stasera non mi è piaciuto. Abbiamo Ferguson, Dominguez e Posch che devono arrivare da dietro. Zirkzee ha lavorato tantissimo e avrà occasioni per fare gol, chiaro che dobbiamo migliorare per competere contro queste squadre. Bisogna alzare il livello”.

Infine, su Zirkzee: “Ha tante qualità, dipende dalla partita. Oggi doveva tenere i due centrali del Milan, attaccare la profondità è importante. Lo deve fare e sta migliorando da questo punto di vista. Non abbiamo tempo, ma gli serve perché è un ottimo giocatore e sono convinto che insieme agli altri funzionerà”.

