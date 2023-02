Thiago Motta: “Psg? Penso solo all’Inter, una squadra da Champions League. Arnautovic out”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domenica alle 12.30 contro l’Inter: “Mercoledì contro il Porto ho visto una squadra da scudetto, da Champions League. Cercheremo di limitare l’Inter al meglio, giocheremo al nostro massimo”.

Gli infortunati: “Zirkzee non è recuperato per il momento. Suomaoro si è allenato molto bene, è pronto. Oggi Sansone non si è allenato per febbre ma credo che sarà convocato. Arnautovic non è disponibile, vedremo la prossima settimana”.

Sull’interesse del PSG: “Sono focalizzato al massimo nella partita contro l’Inter, punto”.

Foto: Instagram Bologna