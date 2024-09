Thiago Motta: “Perin merita di giocare. Dobbiamo commettere pochi errori”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Perin? Si merita anche Mattia di giocare, per il lavoro che sta facendo. In queste due settimane abbiamo visto che i nostri tre portieri hanno fatto molto bene, sia Michele che Mattia, ma anche Carlo. Oggi tocca a Mattia, abbiamo totalmente fiducia in lui”.

Sull’Empoli: “Gara non facile, dobbiamo imporre il nostro gioco e giocare con serenità, senza commettere errori, perchè l’Empoli è bravo a sfruttarli nelle ripartenze. Servirà pazienza”.

