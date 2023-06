Thiago Motta: “Penso solo alla gara col Lecce. Del futuro ne riparleremo”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha commentato in conferenza stampa la gara con il Lecce.

Queste le sue parole: “Il futuro?Abbiamo un partita fantastica davanti e dobbiamo pensare a questa.

Le hanno proposto il rinnovo del contratto?

Ripeto: la cosa più importante è il progetto tecnico.A me non è arrivata nessuna richiesta quindi non metterò nulla sul tavolo col Presidente da questo punto di vista.

La conferma di Posch può essere un buon punto di partenza per il suo pensiero di progetto tecnico?

Posch se lo è meritato: ha dato sempre il suo massimo, ha fatto ciò che noi chiediamo e ora ha la possibilità di confermarsi in un Club importante come il nostro.

Il futuro di Sansone?

Ogni caso è diverso. Sansone quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre il massimo, ha un contratto in scadenza ed è importante prima parlare con il giocatore”.

Foto sito Bologna