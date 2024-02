Thiago Motta: “Pensiamo al Sassuolo. Odgaard? Oggi si è allenato con noi”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Sassuolo. Queste le sue parole: “Con il Milan è stata una grandissima partita, ma è un capitolo chiuso: pensiamo solo al Sassuolo. Li abbiamo sofferti nella partita d’andata, ogni partita però ha la sua storia e cercheremo di portarla dalla nostra parte come sempre”. Ha parlato anche dei rientri e del nuovo innesto Odgaard: “Karlsson si sta allenando bene, come tutti gli altri. Oggi Odgaard si è allenato con noi, ho già parlato con lui. Il gruppo sta bene, è pronto per questa partita. Sono molto contento della mia squadra siamo migliorati tantissimo da inizio stagione, anche se il calcio è sempre in cambiamento, ma anche noi dobbiamo continuare per cercare di mettere in difficoltà il prossimo avversario”. Infine, ha risposto alla domanda sull’espulsione contro il Milan: “Vorrei evitare di parlarne, non mi sento orgoglioso perché penso ai miei ragazzi e vorrei sempre essere un esempio per loro e gli chiedo sempre controllo emozionale dentro al campo. Anche per i tifosi, perché facciamo questo lavoro per la gente che alimenta la possibilità che noi svolgiamo questo lavoro. I tifosi vanno a vedere uno spettacolo di calcio e non altre cose, non un allenatore che ha una reazione così”.

Foto: Instagram Bologna