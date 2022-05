Thiago Motta: “Paura? È una parola che non esiste”

Al termine della partita contro l’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Thiago Motta il quale ha commentato a caldo la sfida sottolineando che la sua squadra non avrà paura delle prossime due partite: “Sapevamo che sarebbe stato faticoso ma è anche bellissimo lavorare con questi ragazzi, è un piacere vedere lottare e impegnarsi questi ragazzi e i tifosi che sostengono la squadra. Non ci siamo mai rilassati, continuiamo a giocare con un obiettivo fisso in testa. Non so quale sia la quota salvezza, non sono un matematico, cerco di raggiungerla giorno dopo giorno senza fare i conti ma cercando di raggiungere il traguardo prima possibile Quattro sconfitte consecutive dipendono da tante cose. Non dobbiamo avere paura. Non capisco di cosa. Faremo il nostro lavoro. Lotteremo sino alla fine. Abbiamo solo un piano A ed è quello di mantenere la categoria”.

Alla domanda che lo Spezia, è risultato essere conservativo, il tecnico esclama: “Non ho cambiato la mia idea di calcio. Attaccare e difendere insieme, il gruppo squadra conta tantissimo. Contro l’Atalanta, che è una squadra che attacca molto bene, abbiamo cambiato modo di giocare perché era una strategia per ottenere il miglior risultato possibile e comunque restare in partita. Tutto quello che è stato messo in campo è frutto del lavoro di squadra e conta tantissimo”.

Foto: thiago-motta-sito-spezia