Thiago Motta: “Orgoglioso di vedere la nostra squadra vincere anche giocando bene a calcio. Sono soddisfatto, la Lazio mercoledì ha battuto il Bayern Monaco”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa dopo il match dell’Olimpico con la Lazio per commentare la splendida vittoria dei suoi per 1-2 contro i biancocelesti. Di seguito le sue parole:

Che vittoria è stata?

“Sono molto orgoglioso di vedere la nostra squadra vincere giocando bene a calcio, rispettando il gioco, facendo le cose giuste in campo fino all’ultimo minuto. Alla fine sul 2-1 abbiamo continuato a giocare, difendendoci. Sono soddisfatto, la Lazio mercoledì ha battuto il Bayern Monaco. Ho visto il presidente contento, sono felice, anche per la nostra gente.”

Il Bologna è molto forte mentalmente. Il fatto che lei abbia giocato ad altissimi livelli aiuta?

“Non mi piace parlare di me. Ma tutti gli allenatori che hanno vinto hanno qualcosa di speciale, soprattutto dal punto di vista mentale.”

Il Bologna è cresciuto nella lettura delle situazioni?

“I ragazzi sono consapevoli di essere forti. Sanno che se giocano con il loro stile possono competere. Non dico vincere, ma competere, quindi fare tutto.”